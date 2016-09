Võõbu-Mäo teelõigu ehituseks hangitakse maad pea poole miljoni euro väärtuses

Tolle 15 kilomeetri pikkuse lõigu ehitus on planeeritud 2019 aastasse. Eelnevalt on vajalik hankida ehituse tarbeks vajalik maa ning valida ehitaja. Kokku jääb ehitatava teelõigu alla 244 hektarit maad, millest Riigimetsa Majandamise Keskuselt võeti üle 63 hektarit, eraisikutelt 143 hektarit ning riigi omandisse jäeti 38 hektarit. Omanikega on Maanteeameti projektijuhi Tauno Seepteri kinnitusel kokkulepped olemas, mõne kinnistu osas käivad veel maakorraldustööd.

Kose-Võõbu lõigu projekteerijaks on Leedu firma UAB Kelprojektas ning Võõbu-Mäo teelõigu projekti autor on Reaalprojekt OÜ. Varasema plaani kohaselt pidi Kose-Mäo teelõigu ehitus pihta hakkama 2018. aastal. «Kuna tehnilistel põhjustel oli võimalik alustada pisut varem, siis niisama venitama pole ka mõtet jääda,» märkis aga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Mihkel Loide. Seega algab ehitus juba järgmisel suvel.

Projekti ellu viimiseks on osa raha Maanteeameti eelarves olemas, osa lisandub riigieelarvest järgnevate aastate jooksul. Kogu Kose-Mäo teelõigu ehituse maksumus on hinnanguliselt 170 miljonit eurot.