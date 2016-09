Riigikogu majanduskomisjoni liige Nordicast: jutt oli nii ilus, et tahaks uskuda

«Graafikus püsimine on enam-vähem, kuigi seal on arenguruumi. Samas, kui võrrelda sellega, kus nad kevadel olid, on olukord kõvasti paranenud,» rääkis Savisaar, vahendab ERRi uudisteportaal. Riigikogu majanduskomisjoni liikme väitel on lennufirma liinide täituvus olnud konkurentidega täiesti võrreldav, ulatudes üle 70 protsendi ning sellega muret pole.

«Jutt oli nii ilus, et tahaks uskuda,» tõdes Savisaar, toonitades siinjuures siiski ka seda, et üheksa aastat lennufirmale Euroopa Liidu reeglite järgi raha juurde anda ei saa, mis tähendab, et kui peaks jätkuma selline kahjum nagu praegu, siis nad muidugi pikalt vastu pidada ei pruugi.

Savisaar ütles, et pool riigi antud rahast on lennufirmal nüüdseks kulunud, kuid kui ettevõttel õnnestub hoida plaanitud joont, mille kohaselt nad 2019. aastaks jooksvasse kasumisse jõuavad, pole tänavune miinus probleemiks.

