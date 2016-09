Finantsturud ootavad USA keskpanga intressiotsust

«Turud on valmistunud selleks, et keskpank ei tee midagi. Oleme samas olukorras, kus me olime enne Brexitit,» ütles Private Client Groupi investeeringute juht Jim Davis Bloombergile.

USA keskpanga otsus selgub kolmapäeva õhtul kell 21 ja pärast seda annab keskpanga juht Janet Yellen pressikonverentsi.

Juhul kui keskpank peaks baasintressi tõstma, raputaks see finantsturge tõsiselt, kirjutab SEB panga vanemstrateeg Rikard Falkenhäll kommentaaris, mida kajastab Dagens Industri.

97 küsitletud analüütikust ainult neli ennustab baasintressi tõstmist.

Janet Yellen ja mitu teist vabaturukomitee liiget on hakanud vihjama, et madala baasintressi tõstmiseks on aeg küps, kuid USA majandusstatistika peab andma veel veidi kindlust.