Uuring: A. Le Coq tõusis Soomes suuruselt kolmandaks õllebrändiks

Uuringu järgi omab A. Le Coq 7% kogu Soome õllede jaeturust, edestades ka selliseid kohalikke brände nagu Koff ja Lapin Kulta.

«Soomes esindab ja müüb A. Le Coqi meie emafirma Olvi OY juba alates aastast 2000,» ütles A. Le Coqi juht Tarmo Noop. «Aasta-aastalt on müüginumbrid pidevalt tõusnud ja selle aasta 8 kuuga müüdi Soome turul 20 miljonit liitrit A. Le Coqi õlut. See on isegi rohkem, kui me müüme sel aastal Premiumit Eestis. Tõus näitab selgelt, et Soome tarbija on A. Le Coqi väga hästi vastu võtnud,» lisas Noop.

Soome õlleturu kogumaht oli 2015. aastal 414 miljonit liitrit, Eestis oli see 90,5 miljonit liitrit. Uuringufirma Nielseni augustikuisest uuringust selgub, et iga viies Soome leibkond on selle aasta 8 kuu jooksul ostnud Soomes A. Le Coqi õllesid.