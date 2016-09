Ministeeriumi eelnõu võimaldaks pangakontot avada kontorisse minemata

«Teeme kõigile – sealhulgas e-residentidele – pangakonto avamise lihtsamaks ja kiiremaks,» ütles rahandusminister Sven Sester. «Tahame teha elu mugavamaks, aga ühtlasi säilitada finantssektoris vajaliku turvalisuse. Juba mõnda aega on olemas infotehnoloogilised lahendused, mille abil saab inimese tuvastada distantsilt. On igati mõistlik võimaldada seda kasutada ka pangakontode avamisel. Eelnõu on valminud tihedas koostöös erasektori finantsasutuste ja pankadega, kes aitasid välja töötada võimalikult tänapäevased ja turvalised põhimõtted.»

«Kahtlemata aitavad e-residendid edaspidi Eestisse tuua rohkem investeeringuid ja töökohti,» lisas Sester.

Määrusega on kavas kehtestada täpsustavad normid tänavu juunis riigikogus vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatuste põhjal. Muudatuste järgi on teatud tingimuste täitmisel isikusamasuse tuvastamise infotehnoloogiliste vahenditega samaväärne kui tuvastamine isiku või tema esindajaga samas kohas viibides.

Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise nõuded, mille määruse eelnõu ette näeb, aitavad kaasa ühtse standardi rakendamisele kõikidele teenusepakkujatele. Standardite kehtima hakkamisel on finantsasutusel või pangal võimalik tuvastada isikusamasus, ilma et peaks viibima isiku või tema esindajaga samas kohas. Selleks tuleb kasutada IT-vahendeid, mis võimaldavad protseduuri salvestada ja seda taasesitada. Muudatused tekitavad turul olukorra, milles uus tuvastamise ja kontrollimise režiim on ennetav meede ja hoiab eemal võimalikke kuritarvitajaid.

Isikusamasuse tuvastamiseks ja kontrollimiseks võib edaspidi kasutada reaalajas videosilda, mis võimaldab inimese näokujutise võrdlemist isikut tõendava dokumendi ning politsei- ja piirivalveameti andmetega. Samuti tehakse videosilla vahendusel inimesega intervjuu, mis aitab kindlaks teha kliendi riskiprofiili: hinnata tema tausta, rahaliste vahendite päritolu ning ärisuhte loomise eesmärki. Kogu protsess salvestatakse ja salvestis säilitatakse.

Varasema regulatsiooni järgi tuli tehingus osalevad või teenust kasutavad inimesed tuvastada, viibides inimese või tema esindajaga samas kohas. Kui tingimused on täidetud, on IT-vahendite abil tuvastamine samaväärne samas kohas isiku tuvastamise nõudega. Uus juriidiline ja infotehnoloogiline lahendus on näiteks ärisuhte jälgimise puhul isegi tugevam meede kui inimese või tema esindajaga samas kohas viibimine.

Pangale jääb endiselt õigus tuvastada isik inimesega samas kohas viibides. Teenusepakkuja langetada jääb otsus, kas ta soovib infotehnoloogilisi vahendeid kasutades klientidele kontosid avada või tehinguid teha. Teenus on mõeldud kõigile, kellel on Eesti ID-kaart, digi-ID või e-residendi kaart. Rahandusminister esitas määruse eelnõu kooskõlastamiseks teistele ministeeriumidele ja asutustele ning turuosalisi koondavatele ühendustele.