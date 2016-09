Nafta 1980ndate hinnasõja veteranid: hind ei taastu aastaid

On narrus loota, et naftaturg stabiliseeruks veel tänavu ja hind hakkaks tõusma, rääkisid Reutersile 1980. aastal alanud viimase suure hinnasõja kaevikuis võidelnud naftatööstuse tippjuhid. Toonane turu madalseis kestis ligi 20 aastat ning pole võimatu, et ka praegu nii läheb.