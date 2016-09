KredExist pangaks ümberkujundamise idee kerkis avalikkuse ette talvel, kuid sellest on räägitud juba aastaid. Pangaplaani on heaks kiitnud ka väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon, kes loodab leida sealt endale täiendavaid rahastusvõimalusi. Nüüd on riigipanga idee jõudnud valitsuse lauale.

«Ma näen ideaalis, et KredEx peaks pakkuma selliseid finantsinstrumente, kus finantsturg veel ei toimi või teatud juhtudel enam ei toimi,» selgitas Oviir uue panga loomise põhjusi. Kui KredEx soovib tulevikus kaasata raha rahvusvahelistelt võlakirjaturgudelt või leida täiendavaid investeeringuid või teisi turu osapooli, siis oleks Oviiri sõnul vaja minna üle sihtasutuse vormist aktsiaseltsi või äriühingu vormi.

