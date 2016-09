Rõivas: põlevkivielekter on taganud Eestile energiasõltumatuse

«Eesti on üks väheseid riike maailmas, mis toodab rohkem elektrit kui tarbib. Samuti oleme üks energiaimpordist vähem sõltuvaid riike Euroopa Liidus ja selle sõltumatuse on meile taganud põlevkivist elektri tootmine,» ütles peaminister.

«Järjepidev innovatsioon ja moderniseerimine on muutnud Eesti põlevkivist elektri tootmise keskkonnasõbralikumaks ja konkurentsivõimelisemaks,» ütles Rõivas ja lisas, et Eesti energiapoliitika on kooskõlas uute kliimapoliitikatega, sealhulgas Pariisi kliimakonverentsil kokku lepituga. «Eesti õhk on üks Euroopa puhtamaid ja peame seda hoidma,» märkis peaminister.

Eesti kliimaeesmärkide hulgas on CO2 emissioonide vähendamine 80 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega. Peaministri sõnul aitavad seda saavutada energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu suurendamine, kohalik energiatootmine ning uuemad ja puhtamad tehnoloogiad.

«Nutikad tehnoloogiad peavad olema meie vastus keskkonnaalastele väljakutsetele, majandusmullidele ja kõrgendatud ebakindlusele,» sõnas peaminister.

Peaministri sõnul on Eesti 100 aastat kogemust põlevkivi kaevandamisel ja väärindamisel väärtuslik teave, mida jagada ka teiste riikidega – üheks näiteks sellest on aastal 2020 põlevkivist elektri tootmist alustav Jordaania.