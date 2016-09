EKP tõdeb, et aastane impordi kasv on pärast 2011. aastat olnud väiksem ajaloolisest keskmisest. See on 50 aasta pikim periood. Kõik see sunnib küsima, kas praegune nõrkus on ajutine kõrvalekalle või pikaajaline nähtus, mis peegeldab fundamentaalseid struktuurimuudatusi.

EKP jõuab järeldusele, et nõrkus jääb kahe põhiteguri toimel püsima. Näiteks on arenevate riikide osakaal maailmakaubanduses kasvanud, kuid nende kasvuga ei kaasne väga intensiivset kaubavahetust, mistõttu maailmakaubanduse paindlikkus on vähenenud.

Teiseks ei toimi enam mitmed struktuurilised tegurid, mis minevikus maailmakaubadust elavdasid, nagu alanenud transpordikulud ja kaubandusbarjäärid. Paistab, et struktuurilised tegurid lähitulevikus ei muutu, ütles EKP oma maailmakaubanduse ülevaates.