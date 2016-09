Kivimägi: Nordica probleemiks on endiselt lendude ärajäämine

«Nordica on nüüd praktiliselt lõpetanud enda opereeritavale lennukipargile ülemineku. Näiteks kui nad ise opereerivad, on kulud kuni 40 protsenti väiksemad kui teenust sisse ostes,» ütles Kivimägi peale majanduskomisjoni kohtumist Nordic Aviation Groupi juhtkonnaga BNS-ile. «Oluliselt on paranenud ka lennukite täituvus, see liigub selles suurusjärgus, mis nad on oma äriplaanis eesmärgiks seadnud,» sõnas Kivimägi.

Samas kõik pole tema sõnul veel ideaalne ja kõige suuremaks probleemiks on lendude ärajäämine ehk lendude toimumise regulaarsus, mille puhul on eesmärgiks jõuda 99 protsendini. «See on ka lennufirma maine mõttes oluline. Praegu on see kuskil 96-98 protsenti, kuid iga protsendi osakaal on suurusjärgus 1 miljon eurot,» ütles Kivimägi.

«Selle aasta miinus on täiesti kooskõlas eelarvega. Ma arvan, et liikumine on igati rahuldavas suunas,» ütles ta. Ühekordsed käivitamiskulud on väga suure osakaaluga, lisaks wet-leasingu osakaal ja paralleelsed tegevused rentimise ja oma meeskondade koolitamise osas, lisas ta. «Aastaks 2019 on neil plaan jõuda jooksvasse kasumisse, kui nad selle plaani ära täidavad, on nad oma tööga hästi hakkama saanud,» ütles Kivimägi.

Samas pole ka lennufirma esimeseks majandusaastaks kavandatud 15 miljoni eurone kahjum Kivimägi sõnul midagi üle mõistuse suurt, arvestades, et riik doteerib ühistransporti 21-22 miljoniga, praamiliiklust ligi 20 miljoniga, samuti reisirongiliiklust. «Selle võimaluse eest saada selline hulk otselendusid ja riigi parem kättesaadavas, siis tuleb selle poole pealt riiki kõvasti raha rohkem tagasi,» ütles ta.

«Loomulikult on lennunduses konkurents väga tihe ja hõisata pole ka veel põhjust, aga arengud liiguvad selgelt positiivses suunas,» märkis Kivimägi, lisades, et talle tundub tuleva aasta eemärk vähendada kahjum 5-6 miljoni euroni ja jõuda 2019. aastaks kasumisse endiselt teostatav.

Nordic Aviation Groupi juhatuse esimees Jaan Tamm kinnitas esmaspäeval BNS-ile, et ettevõte on enda seatud finantseesmärke ilusti täitnud ja isegi natuke ületanud.