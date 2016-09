EL: Klaipeda LNG-terminal peaks teenima terve regiooni huve

«Komisjonil on hea meel selle gaasiterminali arengu pärast, kuna sel aastal impordib Leedu esmakordselt ajaloos gaasi selle terminali kaudu rohkem kui Vene Gazpromilt. Veelgi enam, komisjon näeb, et terminal suudab gaasi tarnida ka Eestile ja Lätile. See tõendab, et et Klaipeda terminalist on saanud edulugu ja me uurime kõiki võimalusi, et tagada selle edukas toimimine regionaalses ulatuses,» ütles ta.

Leedu energeetikaminister Rokas Masiulis kinnitas, et Euroopa Komisjoniga on terminali toetuse üle kõnelusi peetud juba poolteist aastat, aga et toetuse saamine ei ole kerge, sest komisjon üldjuhul valmisprojekte ei toeta.

Leedu on rentinud gaasiteminali Norra Hoegh LNG-lt 10 aastaks ja võib selle 2024. aastal pärast lepingu lõppemist ära osta.