Rahanduskomisjon toetab käibemaksukohustuslase piirmäära tõstmist

«16 000 eurone käibemaksukohuslaseks registreerimise piir, mis kehtib 1995. aastast, on ajale jalgu jäänud ja me pidasime igati mõistlikuks selle tõstmist 40 000 euroni,» ütles rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer pressiteate vahendusel. Näiteks on Lätis vastav piirmäär tema sõnul 50 000 eurot ja Leedus 45 000 eurot.

Rahanduskomisjon otsustas saata valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu riigikogu täiskogu istungile 28. septembril ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada.

Holsmeri sõnul puudutab muudatus otseselt 3000 ja potentsiaalselt 11 000 ettevõtet. «Isikud, kes ei ole registreeritud käibemaksukohustuslasena, ei pea pidama käibemaksuarvestust ega esitama käibedeklaratsioone,» rääkis Holsmer. Samas säilib võimalus registreerida end käibemaksukohustuslasena vabatahtlikult ka neil, kelle maksustatav käive piirmäära ei ületa.

Seadusemuudatus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2018.

Samuti otsustas rahanduskomisjon ka rakendada pöördmaksustamist ka ehituses kasutatavatele metallidele. «Ausama ettevõtluskeskkonna nimel rakendatakse järgmisest aastast pöördmaksustamist metallitoodetele, mida kasutatakse eelkõige ehituses ja masinatööstuses,» sõnas Holsmer.

«Selle muudatusega soovime vähendada käibemaksupettusi ja täiendavaks laekumiseks eelarvesse on järgmiseks aastaks prognoositud 5 miljonit eurot,» ütles ta.

Muudatus puudutab näiteks ehitusarmatuuri, lehtmetalli, vee ja gaasitorusid, nelikanttorusid ja talasid. Praegu rakendatakse pöördmaksustamist Eestis veel kinnisasjale, mille võõrandamisel on maksukohustuslasel valikuvõimalus kauba maksustamiseks, metallijäätmetele, väärismetallile ja väärismetalli sisaldavale metallimaterjalile.