Baltic Connector OY nõukogu esimeheks nimetati Soome metsaameti endine juht

Härmälä kaotas eelmise koha suvel, kui põllumajandus- ja keskkonnaminister Kimmo Tiilikainen ei pakkunud talle jätkamisvõimalust.

Nõukogu senine esimees Herkko Plit läheb tegevjuhiks.

Baltic Connector on Soome riigile kuuluv firma, mille ülesanne on ehitada Soome ja Eesti vahele Balticconnector ehk gaasijuhe.

«See gaasitoru avab Soome gaasituru konkurentsile ja on Soome energiapoliitika seisukohalt tähtis. On tore, et seda projekti asub juhtima suurte kogemustega Esa Härmälä,» ütles majandusminister Olli Rehn.

Esa Härmälä ütles, et on selle projektiga juba varem kokku puutunud, kui pidas selleteemalisi kõnelusi Eesti ja Euroopa Komisjoni esindajatega.

Nõukokku kuuluvad veel Päivi Janka ja Pekka Kettunen.