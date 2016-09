Tallinna Sadam saab täna kolmanda juhatuse liikme

Pärast korruptsiooniskandaalile järgnenud juhivahetust on Tallinna Sadam töötanud kaheliikmelise juhatusega. Täna kinnitab nõukogu ametisse kolmanda juhatuse liikme, kes on ametilt kommertsjuht. Teised kaks juhatuse liiget on Valdo Kalm ja finantsjuht Marko Raid.

ERR-ile teadaolevalt on lõplik kandidaat juba välja valitud ning täna toimub nõukogus üksnes dokumentide kinnitamine. Avalikule konkursile kandideeris 29 inimest, kokku kaaluti 80 inimese sobivust sellele ametikohale.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.