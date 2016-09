S&P hindab Soome majanduse seisu paremaks, kuid hapraks

«Soome majandus toibub loiult. Suurim kodumaine risk seisneb selles, et struktuurireformide tegemise surve vaibub ja minetatakse reformide tegemise võimalus,» ütles Winnekens.

Ka Soome välismaised riskid on üsna suured. Brexiti mõju võib olla arvatust suurem, samuti Hiina ja teiste arenevate riikide majandusriske ei saa alahinnata. Winnekensi sõnul ei suuda Soome ilma struktuurireformideta 72-protsendilist tööhõivet saavutada.

S & P hinnangul jätkub Soome riigivõla kasv veel 2019. aastalgi.

Aga S&P toob esile ka Soome häid külgi. Reedel oli S&P tõstnud Soome riigireitingu AA+ väljavaate negatiivsest stabiilseks, mis tähendab, et kahe aasta jooksul ei ole reitingu langetamist ette näha. Winnekens tõdes, et kahe aastaga on meeleolud Soomes tunduvalt paranenud.

Reitingu väljavaate tõstmise põhjustena mainis ökonomist, et Soome majanduse halvem aeg on jäänud seljataha ja majandus on jälle hakanud kasvama, ehkki nõrgalt, paranenud on ITK-sektori ja paberitööstuse olukord. Soome valitsuse koostatud konkurentsivõimepakett on samm õiges suunas ning näitab, et valitsus ja tööturu osapooled on asunud struktuurimuudatuste tegemise taha. Lisaks on eelmise valitsuse rakendatud meetmed aidanud avaliku sektori majandust tasakaalustada.