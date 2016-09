Eesti Energia alustab Jordaania jaama ehitamisega veel käesoleval aastal

«Oleme Jordaania projektiga jõudnud olukorda, kus loodame aasta lõpus jaama ehitama hakata,» ütles Vals teisipäeval rahvusvahelisel konverentsil Põlevkivi 100.

«Loodan, et Jordaania jaamast saab teetähis mitte ainult Eesti Energia, vaid kogu põlevkivitööstsue jaoks,» sõnas Vals, lisades, et see on heaks näiteks know-how ekspordi kohta. Jaam peaks tööle hakkama 2019. aastal.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter kinnitas samuti, et 2,2 miljardi USA dollari suurune investeering on ka maailma mastaabis üks põlevkivitööstuse suurimaid.

Eesti Energia allkirjastas mai alguses lepingu, millega müüb 45 protsenti Jordaania põlevkivielektrijaama ja –karjääri projekti aktsiatest Hiina riigiettevõttele Yudean Group (Yudean) ning jääb 10 protsendiga projekti väikeaktsionäriks. Lepingu kohaselt suurendab projekti kaasarendaja YTL International Berhad (YTL) osalust seniselt 30 protsendilt 45 protsendini ja senine väikeaktsionär Near East Investments väljub projektist.

Eesti Energia on Jordaania projekti seni investeerinud umbes 25 miljonit eurot ja hetke seisuga ei tohiks ettevõte projektiga kahjumisse jääda, on Sutter varem öelnud, lisades, et täpsed numbrid avalikustatakse peale lõplikku rahastamist.