Taavi Kotka: raputame Euroopa liidu aluslepinguid

Kotka hinnangul on väga oluline, et eesistumise kontekstis saaks ka Eesti Euroopale enda poolt midagi erilist pakkuda. Seetõttu on kantsleri sõnul kaevatud üles üks vana idee. «Kõik tunnevad Euroopa Liidu nelja põhivabadust – mis aga oleks, kui lisaks viienda vabaduse, andmete vaba liikumise,» rääkis Kotka avakõnes.

Kotka selgitusel on Euroopa turu suurus umbes 500 miljonit inimest, kuid paraku andmed nende inimeste vahel ei liigu. «See, mis meie jaoks on normaalsus, on Euroopa jaoks täielik müstika. Näiteks isikukood on omane ainult Skandinaaviale ja Balti riikidele, kuid mujal maailmas sellist asja ei tunta,» selgitas ta.

Kantsleri kinnitusel käib kogu Eesti asjaajamisest paberil veel vaid alla kahe protsendi ning seetõttu on meil võimalik kõik andmed omavahel ühendada. «On ju naljakas, et Soome maksuametile oma andmete esitamiseks pead sa sõitma Eestisse ja laskma paberile kõik info välja printida – tulevikus võiks ju kõik käia aga palju lihtsamalt,» selgitas ta.

Kui Eesti suudaks Euroopas rakendada juba siin praktikas järele proovitud süsteeme, siis tooks see euroopasse palju rohkem innovatsiooni, inimestel tekib võimalus oma andmeid müüa, läbi selle arendada start-up ettevõtlust ning luua absoluutselt uus tööstus, mida Euroopas veel ei tunta.

Eesti suurim IKT konverents «Security Day» on järjekorras 11-s, mille tänavuseks peateemaks on Digital Enterprise – uue ärimudeli otsingutel. Teiste seas saavad sõna Taavi Kotka, Linnar Viik, Rain Vääna, Taavi Veskimägi, Agnes Roos ja Henn Ruukel.

Postimees teeb konverentsist otseülekande, mida on võimalik jälgida SIIT.