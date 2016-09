Ivari Padar: komisjoni liikmed on karusloomakasvatuse keelustamise suhtes eri meelt

«Komisjon ei saa seda teemat ette võtta enne, kui oleme ära kuulanud valitsuse seisukoha,» ütles Ivari Padar esmaspäeval BNS-ile, tõdedes samas ka, et maaelukomisjoni liikmed on karusloomakasvatuse keelamise või lubamise suhtes eri meelt.

Padar lisas, et maaelukomisjon esitab veel sel nädalal valitsusele palve, et see kujundaks farmide suhtes seisukoha. «Keskkonnaministeerium andis maaülikooli tehtud karusloomakasvatuse uuringule väga kriitilise hinnangu ja me peame nüüd kõik osapooled ära kuulama. Ehk me küsime nüüd ka valitsuse seisukohta,» rääkis maaelukomsijoni juht.

Ka külastavad komisjoni liikmed teisipäeval Kesk-Eestis asuvaid FIE-de poolt peetavaid tšintšiljakasvatajate farme. «Käime farmides ja arutame seda asja. Ma olen küll tahtnud ja lootnud, et seda teemat saaks juba septembris arutada, aga arvamusi on vastakaid ja tuleb nüüd kogu see kadalipp läbi käia,» sõnas Padar.

Ta selgitas, et on selge, karusloomakasvatuse poole peal on omajagu inimesi, kelle jaoks on see maaelu elavdamise komponent tähtis. «Meid huvitab praegu esmajoones see pool. Ja loomulikult saavad komisjoni liikmed soovi korral käia ka suurtes farmides, kui me seda asja hakkame vaatama,» rääkis Padar.

Lisaks sotsiaaldemokraat Padarile kuuluvad maaelukomisjoni tema erakonnakaaslane Tanel Talve, keskerakondlased Siret Kotka, Heimar Lenk ja Martin Repinski, reformierakondlased Igor Gräzin ja Terje Trei, Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Einar Vallbaum, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige Arno Sild ja Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik.