Vaata, mis hinnaga teenivad meedikud oma palga välja

Eesti meedikute keskmine sissetulek näib paljudele tavainimestele üsna kõrge, kuid tihti ei teata, et selle summa väljateenimiseks tuleb teha üksjagu ületunde.

Bussijuhtide alampalk tõuseb kolme aastaga 945 euroni

Eesti Transporditööliste Ametiühing (ETTA) ja Autoettevõtete Liit allkirjastasid pärast aasta kestnud läbirääkimisi sektorilepinguni, mis tõstab kõigi Eesti bussijuhtide minimaalset kuupalka kolme aasta jooksul 18 protsenti 945 euroni.

Eesti Panga ökonomistid: alampalk on palkade ebavõrdsust Eestis vähendanud

Eesti Panga analüüsist lähtub, et Eestis on alampalga tõus aidanud kaasa rahalise ebavõrdsuse vähenemisele – miinimumpalga tõstmine on ülekandeefektidega kiiremini suurendanud alla mediaanpalga saavate inimeste sissetulekuid.

Arstide palgakokkulepped on jooksnud ummikusse

Pea aasta aega kestnud tervishoiutöötajate palgaläbirääkimised on ummikus: arstid nõuavad nii suurt palgatõusu, millele nigelas seisus haigekassa eelarve vastu ei pea ehk kümneprotsendilise palgatõusu asemel saab riik neile võimaldada vaid viis protsenti palgalisa.

Majanduskasv aeglustub, aga muidu on kõik hästi

Eile avalikustatud majandusprognoosis alandas rahandusministeerium küll majanduskasvu prognoosi juba kaheksandat korda järjest, ent muidu on minister Sven Sesteri sõnul kõik hästi. Palgad kasvavad, hinnatõus taastub, eelarve on vähemalt struktuurses tasakaalus, maksukoormus kahaneb. Ühesõnaga, selle aasta eelarve on oodatust paremas seisus.

Tekkimas on rahasäästjate põlvkond

Kolmapäeval avaldatud uuringust selgus, et ligi kaks kolmandikku Eesti noortest katab oma igapäevased kulutused enda teenitud töötasust ning rahaasjade planeerimisele pööratakse varasemast enam tähelepanu.

Palkade reaalkasv läheneb buumiaegsele kiirusele

Ehkki majandus kiratseb juba mitmendat aastat ja majanduskasv on jäänud nullilähedaseks, on palgad tõusnud hoogsalt. Kui võtta arvesse ka olematut hinnatõusu, tegelikult juba üle kahe aasta kestnud hindade langust, tähendab see, et keskmine reaalpalk on kasvanud veel kiiremini.

Iga viies soomlane elab palgapäevast palgapäevani

Viiendikul soomlastest on palk otsas enne järgmist palgapäeva, selgub Nordea panga tehtud küsitlusest.

Analüütikud hoiatavad liigkõrge palgakasvu jätkumise eest

Värskelt avaldatud teise kvartali palgastatistika osas on analüütikud seisukohal, et kui kasv sellisel määral jätkub, võib see Eesti majandusele ohtlikuks saada.