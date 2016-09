Hinnad tootmises hakkasid kasvama

Kauaoodatud hinnatõusust napib majanduskasvuks

Kuigi tarbijate seisukohalt on tegemist halva uudisega, on analüütikute jaoks augustikuine tarbijahinnaindeksi tõus hea, kuna seda on pikalt oodatud. Mõõdukas hinnatõus peaks jätkuma aasta lõpuni, samas ei pruugi see reaalseks majanduskasvuks veel piisav olla.