Eluasemete hinnamuutus jäi augustis viimaste aastate väikseimaks

Kinnisvarabüroo: augustikuine ostubuum väikelinnades oli ajutine

Kui Pindi Kinnisvara raporteeris kuu alul oma augustikuu kinnisvaratulu ülevaates, et Eesti väikelinnad on korteritest tühjaks ostetud, siis Uus Maa Kinnisvarabüroo ei näe, et tehingute kõrg arv seal võiks lähiajal jätkuda. Pigem oli tegemist ühekordse turulainetusega.