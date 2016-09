Energiakontsern Utilitas liidab tütarettevõtted ühise kaubamärgi alla

Nii võtab kontserni kuuluv AS Tallinna Küte kasutusele ärinime AS Utilitas Tallinn ning AS Eraküte hakkab kasutama ärinime AS Utilitas Eesti. Tallinnas Väo karjääris asuv OÜ Tallinna Elektrijaam on esitanud taotluse võtta ärinimena kasutusele OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.

«Utilitase ettevõtete klientidele nimevahetus muutusi kaasa ei too ning teenuste osutamine jätkub tavapärases korras,» kinnitas Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Ta selgitas, et nimevahetuse põhjuseks on see, et Utilitas on viimastel aastatel suuremahuliste investeeringute tõttu teinud läbi kiire arengu. Investeeringuid ja uuendusi on tehtud üle Eesti ning seetõttu on tema sõnul sobiv hetk ühtlustada kontserni ettevõtete identiteeti. «Oleme rajanud uusi koostootmisjaamu ja korrastanud katlamaju ja soojusvõrke, mille tulemuseks on suurem energiatõhusus, keskkonnasääst ja optimaalsed soojusenergia hinnad,» rääkis Koit.

Rohelise energia osakaalu suurendamiseks ning energiatõhususe tõstmiseks on kontsern teinud viimasel kahel aastal investeeringuid 100 miljoni euro ulatuses. Suurem osa investeeringutest on läinud Väo uue jaama rajamisse ja soojusvõrkude rekonstrueerimisse. Aasta lõpuks viiakse aga kõik kliendid üle kaasaegsele soojusenergia kauglugemise süsteemile.

Utilitas osutab teenust kaheksas Eesti linnas: Tallinnas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Valgas, Jõgeval, Keilas ja Maardus. Grupi ettevõtetes töötab kokku ligi 300 inimest. Utilitasele kuulub ka Tallinnas Väo karjääris asuv koostootmisjaam ning selle naabruses tänavu sügisel tööd alustav teine jaam. Utilitase ettevõtted varustavad soojuseenergiaga 160 000 majapidamist üle Eesti ning toodavad elektrit sadadele tuhandetele inimestele.