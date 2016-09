Juhtkonna hinnangul on Nordica seatud eesmärke ilusti täitnud

Vastuseks BNSi küsimusele, et kas see võiks tähendada oodatud ligi 50 miljonist eurost veidi suuremat käivet ja 15 miljonist eurost väiksemat kahjumit, ütles Tamm, et ta ei hakka spekuleerima. «Aastat on veel kolm ja pool kuud minna. Suve näitajad on olnud head, see annab ka ootuse sügisele-talvele hoogsalt vastu minna. Need numbrid, mis me avaldasime, nendes plaanides me oleme ilusti sees ja jätkame plaanide kohaselt.»

Kuigi konkreetseid finantstulemusi ettevõtte enne majandusaasta lõppu ei avalikusta, on Tamme sõnul igakuine statistika oma lennukite osakaalu, lendude täituvuse ja reisijate arvu kohta kõige olulisemad sisendid ettevõtte majandustulemustele. «Kui oleme suutnud selle osa ära täita, lennata oma lennukitega, siis see kindlasti annab kõige olulisema panuse meie finantstulemuste stabiliseerimisse,» rääkis ta.

Ettevõttega lennanud reisijate arv on Tamme sõnul olnud ootuspärane ja ka tuleva aasta kasvuprognoos on pigem konservatiivne ja hüppelist kasvu ei oodata. Tamm möönis, et kunagi loodab ettevõte jõuda oma reisijate arvuga samale tasemele kui eelkäija Estonian Air, kuid mitte absoluutnumbris. «See oleneb teenindavate liinide hulgast ja lennukite hulgast. Estonian Airil oli üks suur liin reisijate arvu poolest, mis absoluutnumbrisse panustas, see oli Kopenhaagen. Meie sinna ei lenda,» rääkis ta.

Kas Nordica võiks tuleval aastal ka mõne uue liini avada, ei soovinud Tamm avaldada. «Jälgime turgu ja analüüsime,» sõnas ta, lisades, et kui, siis võib rääkida ehk ühe uue liini avamisest.

Ettevõte jätkab läbirääkimisi ka uute allhangete saamiseks. «Täna just avasime uue allhankeliini Groningeni, mis sisuliselt on Kopenhaageni-Örebro liini pikendus. Sisuliselt võimaldame samale lennukile kaks korda rohkem tööd teha,» sõnas Tamm. Samas ei lenda liinil Tamme sõnul ettevõtte oma lennukid, vaid kasutatakse rendilennukit ja renditööjõudu. «See on puhas teenuste eksport, et meil oma lennuk selle all kinni ei ole.»

Läbirääkimised uute allhankelendude saamiseks käivad Tamme sõnul pidevalt, kuid hetkel on nendest veel vara rääkida