Poola Seaduse ja Õigluse partei oli selle maksu kehtestanud juulis ja see hõlmab põhiliselt suure käibega väliskapitalile kuuluvaid supermarketeid, nagu Prantsuse Auchan ja Carrefour, Saksa Lidl ja Metro, kuid väiksema käibega kohalikke poeomanikke ei puuduta.

Euroopa Komisjon on seisukohal, et lähtuvalt firmade käibest kehtestatud astmeline maksumäär annab väiksema käibega firmadele konkurentsieelise ja on vastuolus Euroopa Liidu riigiabi reeglitega. EL soovitab Poolal selle maksu tühistada.