Erikomisjon kutsus esmaspäevaks kokku istungi, et kuulata ära erinevad osapooled ERM-i riigihankemenetlustega seoses. Arutelust võtsid osa ERM-i direktor Tõnis Lukas, Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse liige Elari Udam ja riigihangete vaidlustuskomisjoni juhataja Taivo Kivistik.

Erikomisjoni esimehe Artur Talviku sõnul ei leidnud erikomisjon arutelu tulemusena ERM-i riigihangete menetluses midagi korruptiivset. «Antud hangete osas olid Riigi Kinnisvara AS-i ja riigihangete vaidlustuskomisjoni korruptsioonivastased meetmed põhjalikult rakendatud,» ütles Talvik pressiteates.

Talvik lisas, et tal on kurb meel, et nii olulise objekti avamise eel on ERM-i sisu asemel väga suur osa tähelepanust langenud antud hangete menetlemise peale.

Riigihangete vaidlustuskomisjoni juhataja Taivo Kivistiku sõnul ei nähtu ERM-i riigihangetes esitatud vaidlustustest, et ERM-iga seonduvad hanked oleksid teiste hankemenetlustega võrreldes halvemini ette valmistatud või läbi viidud.

Segadused ERM-i restoraniköögi sisustushankega algas tänavu suve alguses, mil konkurentidel tekkis kahtlus, et hanke koostajad võisid soovida hanget võitma konkreetset ettevõtet.

Kuigi hanke korraldaja RKAS oli hanke võitjaga juba lepingut sõlmimas, jäi see siiski pooleli, kuna rahandusministeerium alustas hanke läbiviimise osas järelevalvemenetlust.

RKAS lubas seepeale vaadata ERM-i köögitehnika hankes kõik langetatud otsused uuesti läbi ja saata vastavad selgitused rahandusministeeriumile.

ERM-i uus hoone avatakse oktoobris Tartus Raadil. Muuseumi rajamise ja sisustamise eeldatav kogumaksumus on üle 63 miljoni euro, millele lisandub käibemaks.