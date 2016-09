Ukraina võimud lubavad Eesti ärimeest kaitsta

«See on meie töö, mida me peame tegema. Kui ettevõtjad nii Ukrainast kui välismaalt tahavad Ukrainasse investeerida, siis on minu roll peaministrina tagada, et see investeering oleks edukas,» rääkis Groisman intervjuus Ukraina telekanalile TSN.

Peaministri sõnul alustab septembri lõpuks tööd ka Ukraina investeeringute tugikeskus, mis hakkabki tegelema juhtumitega nagu Zatoka küla projekt.

Ukraina Odessa oblasti kuberner Mihhail Saakašvili kirjutas eelmisel nädalal sotsiaalmeedias, et lähiajal hakkab Zatoka küla valima uut külasekretäri ning vallas hakkab kehtima karm kord. Maa selles piirkonnas on väga kallis ning seetõttu on kuurortlinn sattunud ametnike, kohalike tegelaste ja ka kurjategijate tähelepanu keskpunkti, märkis Saakašvili.

Kuberner lubas, et süütamised ja vara laialitassimine Zatokas lõpevad. Kohaliku võimu ülesanne on tagada valgustus ja teede korrashoid, mitte tegeleda tapmiste ja süütamistega, kirjutas ta.

Saakašvili avaldas lootust, et kohtulikule vastutusele võetakse lõpuks kõik Zatoka ametiisikud, kes massilise rüüstamise ja korralageduse eest vastutavad. Juba praegu on vahi alla võetud Zatoka külavanem Vassili Zvjagintsev, keda süüdistatakse maade omastamises.

Eelmisel nädalal toimus Zatokas TSN-i andmetel kokkupõrge Vichmanni esindajate ja kohalike noorukite vahel. Investori esindajad soovisid külastada Zatoka administratsiooni, ent nende tee takistasid sportliku välimusega noorukid, kirjutas TSN-i portaal.

Administratsioonihoone lävel aga toimuski kokkupõrge. Üks noorukitest asus pritsima pisargaasi, selle tagajärjel sai kümmekond inimest kerge mürgituse, märkis TSN. Politsei oli sunnitud rahvamassi taltsutamiseks kasutama kumminuia.

Tänavu mais tulistasid kaks tundmatut inimest Odessas surnuks ka Vichmanni huve esindanud advokaadi Aleksandr Pogorelõi, kes tegeleski Vichmanni Zatokat arendava firma Litus Maris esindamisega, kirjutas Eesti Päevaleht.

Sarnaseid konflikte on olnud ka varem ning Vichmann on enda esindaja kaudu hoiatanud, et võib Ukraina riigi vastu pöörduda Euroopa Kohtusse, et kaitsta ennast ja oma vara.

Marcel Vichmannile kuuluv ettevõte Litus Maris soovib Ukrainasse Odessa oblastisse ehitada 12 kilomeetri pikkuse promenaadi; maksumuseks on arvestatud 80–100 miljonit grivnat, mis on ligikaudu 3,5 kuni 4,3 miljonit eurot, kirjutas Äripäev eelmise aasta maikuus.

Odessa oblastisse Zatoka külla kerkiv promenaad oleks pikim Ukrainas ja üks pikemaid Euroopas, kirjutas leht. Vichmannile kuulub küla lähedal puhkekeskus ning kohaliku meedia andmetel on ta huvitatud küla välimuse parandamisest.