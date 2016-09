TTÜ aasta vilistlane 2016 on Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm

Ülikool tunnustab TTÜ sotsiaalteaduskonna vilistlast Helmi Eesti maksukeskkonna läbipaistvamaks muutmise ja maksupettuste tõkestamise ning laiaulatusliku ja innovaatilise IT süsteemide arendamise eest.

«Eesti ettevõtjate lugupidamise võitnud Marek Helm on silmapaistvalt uuendanud Eesti maksusüsteemi. Ta on väga hinnatud arvamusliider ka teistes Balti riikides,» märgib ettevõtja, TTÜ kuratooriumi liige ja vilistlaskogu juhatuse esimees Väino Kaldoja

Ehitusettevõtja, TTÜ audoktor ja vilistlaskogu juhatuse liige Toomas Luman lisab, et üle aastate tunnustab Tehnikaülikool vilistlast, kes on andnud oma panuse avalikus sektoris.

«Just Helmi ja tema juhitud meeskonna erakordse töö tulemusena kogutakse Eestis käibemaksu rohkem, kui näiteks Lätis, kus riik on suurem ja maksumäär kõrgem. Viimase uuringu põhjal jääb Eestis kokku kogumata alla 10 protsendi teoreetilisest käibemaksu laekumisest, millega edestame paljusid vana Euroopa riike s.h. Saksamaad, mille seaduskuulekus on ju üldtuntud.»

Marek Helm on Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise magister, ta on lõpetanud ka Sisekaitseakadeemia tolli eriala. Ta on Maksu- ja Tolliameti peadirektor alates detsembrist 2011. Varasemalt on Marek Helm töötanud Rahandusministeeriumi asekantslerina, Siseministeeriumi sisejulgeoleku ühendasutuse loomise juhi, asekantsleri ning sisejulgeolekupoliitika osakonna juhatajana. Enne seda oli Helm Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja ning Tolliameti Edela tolliinspektuuri juhataja.

TTÜ on valinud aasta vilistlasi alates 1996. aastast.