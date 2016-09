Riik kaotab transiidi kahanemisest 357 miljonit eurot aastas

Aastal 2006 läbis Eestit 40 miljonit tonni kaupa ja 2016 prognoositakse 6 miljonit – vahe on 34 miljonit. Ühe tonni läbimine jätab Eesti majandusse 15 eurot ja seega saab Eesti majandus aastas 510 miljonit eurot vähem kui 2006. aastal, teatas assotsiatsioon.

Kauba liikumise eest makstav 15 eurot jaguneb assotsiatsiooni arvutustel suures plaanis järgnevalt – 7 eurot Eesti Raudtee infrastruktuur ja kauba vedaja, 2 eurot sadamad, 3 eurot terminalide opereerimisega seotud kulud nagu energia, IT ja muud, 1,5 eurot tööjõud ja 1,5 eurot jääb operaatorile oma investeeringute katmiseks ja tulu teenimiseks.

Mahu langusest jääb assotsiatsiooni hinnangul Eesti riigil teenimata raudtee ja sadamate tulu ning terminalide tööjõumaksud - 10,5 eurot iga liikumata jäänud kaubatonni kohta. Võrreldes 2006. aastaga on seda 357 miljonit eurot aastas vähem.

Logistika ja transiidi assotsiatsiooni teatel on koostöös riigiga võimalik kaubamahte kasvatada ja täiendavat tulu teenida, kuid selle hinnangul on riigi poolt loodav keskkond see, mis Eestis naabritega võrreldes puudulikuks jääb.

Aastatel 2006-2014 kasvasid Lätis raudteevedude tonnkilomeetrid 15,5 protsenti ja Leedus 10,9 protsenti. Samal ajal vähenesid Eestis aastaks 2015 raudteeveod tonnkilomeetrite arvestuses 3,3 korda. Mullu langesid kaubaveo mahud Lätis 2,4 ja Leedus 1,9 protsenti. Samal ajal Eestis vähenesid mahud 20 protsenti.