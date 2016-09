Bussijuhtide alampalk tõuseb kolme aastaga 945 euroni

«Läbirääkimised kestsid väga pikalt ja olid keerulised. See on kõikidest variantidest ilmselt kõige parem tulemus, mis me saavutasime,» ütles ETTA esimees Jaan-Hendrik Toomel BNS-ile, lisades, et uue sektorileping suur eelis on selle kolme aastane kestvus, mis tagab bussijuhtidele kindlustunde.

Lepingu kohaselt tõuseb bussijuhtide minimaalne kuupalk järgmisel aastal 835 euroni ja tunnipalk 3,50 euroni, 2018. aastal vastavalt 895 euroni ja 3,75 euroni ja 2019. aastal 945 euroni ja 4 euroni. Samuti säilivad 35 päevased puhkused. «Esimese aasta palgatõus oleks võinud suurem olla, aga selline on kompromiss,» lisas ta.

Toomeli sõnul lepiti autoettevõtjate liiduga kokku riiklikus miinimumtasus, mis laieneb seaduse jõuga kõigile turuosalistele. See aga tähendab, et osad ettevõtted võivad ka rohkem maksta. «Peame praegu läbirääkimisi ka bussifirmadega nagu Atko ja Sebe, et sealgi tasud tõuseksid.»

Läbirääkimised bussijuhtide ja ettevõtete esindusorganisatsiooniga kestsid ligi aasta. Vahepeal läbirääkimised takerdusid ja ETTA hoiatas bussijuhtide streigi eest. ETTA on varem meedias nõudnud bussijuhtide miinimumtöötasuks 900 eurot kuus ja 4 eurot tunnis.

Praegu on Eestis kehtiv bussijuhtide miinimumpalk 800 eurot.