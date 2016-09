EL võttis uurimise alla Prantsuse energiagrupi Engie maksuasjad

Komisjon on seisukohal, et Luksemburg on andnud Engiele põhjendamatuid maksusoodustusi, mis on ebaõiglane teiste firmade suhtes ja mis rikuvad Euroopa Liidu riigiabireegleid, öeldakse komisjoni avalduses.

Prantsusmaa ühe tähtsama firma uurimine algatati samal päeval, kui komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager alustas visiiti Washingtoni, kus ta põhjendab USA Apple'i suhtes hiljuti kehtestatud suurt järelmaksunõuet Iirimaal.

Komisjonil on andmeid, et Luksemburg on pakkunud Engie tütarfirmadele ühesuguste tehingute eest eri maksumäärasid, mis on võimaldanud firmal oluliselt vähendada üldist maksukoormust.