Neivelt: Tuleva juurde võib edaspidi tulla Eestisse investeeriv fond

«Esimeses järgus teeme [Tulevas] indeksifondi ja kui ühistu liikmed ideed toetavad, siis ka Eestisse investeeriva fondi,» kirjutas Neivelt sotsiaalmeedias.

Aprillis sai teatavaks, et mitmed Eesti investorid on loomas uut pensionifondi Tuleva, mis oleks oma olemuselt indeksfond ja mistõttu peaks asutajate hinnangul olema võimalik valitsemistasusid madalal hoida.

Tuleva on tulundusühistu, mis koondab oma liikmeid pensioniinvesteeritute tegemiseks. Pensionifondi loomiseks on ühistu asutamas fondivalitsejat AS Tuleva Fondid, mille omanik on tulundusühistu Tuleva.

Pensionikogujate raha on Tuleval plaanis investeerida kogu maailma aktsiatesse ja kogu Euroopa võlakirjadesse vastavalt nende osakaalule turul. Tuleva valmistab ette tehnilised lahendused, mille abil pensionifondide raha jõuab indeksfondidesse. Ettevõtmise kodulehe andmetel hakkab loodav fond võtma 0,55-protsendilist valitsemistasu aastas.

Tuleva asutajad on Annika Uudelepp, Daniel Vaarik, Priit Lepasepp, Tõnu Pekk, Henrik Karmo, Taavi Lepmets, Indrek Kasela, Taavet Hinrikus, Kristo Käärmann, Loit Linnupõld, Veljo Otsason, Rain Rannu, Sandor Liive, Heikko Mäe, Gerd Laub, Triinu Tombak, Kadi Lambot, Kirsti Pent, Mall Hellam, Allan Kaldoja, Indrek Neivelt ja Jaak Roosaare.