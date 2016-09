Läti korruptsioonitõrjebüroo asus uurima Läti Panga juhti

KNAB-i pressiesindaja Laura Dusa ütles BNS-ile, et uurimine algatati Läti parlamendi korruptsioonitõrje allkomitee avalduse alusel. KNAB uurib, kas Rimsevicsi tuludekratsioonis ei sisaldu huvide konflikt.

Parlamendiliige Karlis Serzants ütles, et KNAB on saavutanud edu kõrgete riigiametnike tulude uurimisel. Serzants tõi näiteks Rimsevicsi tulude uurimise.

Keskpanga presidendi tuludeklaratsioonis seisab, et ta sai eelmisel aastal Sandris Grasiselt korteriüüri 12 600 eurot ja Tajana Loginovalt sama korteri eest veel 7500 eurot.

Aasta varem oli Grasis andnud Rimsevicsile 32 000 eurot ja Loginova 11 000 eurot, need olid paigutatud muude tulude alla.