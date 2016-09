Toyota Baltic sai kasvanud konkurentsi tõttu 544 000 eurot kahjumit

Autoturu suurenenud konkurentsi tingimustes ei suutnud ettevõte majandusaastal saavutada 2014/2015. aasta kasumlikkuse taset, märgib ettevõte majandusaasta aruandes.

Balti riikides asetleidnud majandusarengud 2015. aastal tõid kaasa autoturu kasvu nii Lätis kui Leedus, samas Eesti autoturg jäi eelmise aasta tasemele. Uute sõiduautode ja kaubikute müük Baltimaades kasvas 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 8 protsenti.

Müügitulu Eestis vähenes 3 protsenti 69,6 miljonile eurole, Lätis kasvas 3,4 protsenti 45,8 miljoni euroni ja Leedus 25,7 protsenti ligi 51 miljoni euroni. Dividendi maksis ettevõte mullu 2,2 miljonit eurot.

Toyota Baltic AS müüs eelmisel majandusaastal 7826 sõidukit ja turuosa kasvas 11,5 protsendilt 11,6 protsendini. Aasta varem müüs ettevõte 7025 sõidukit.

Ettevõte prognoosib, et uute sõiduautode ja kaubikute turg kasvab Baltimaades 2016.aastal tõenäoliselt kuni 11 protsenti, seejuures Eesti autoturg kasvab eeldatavasti eelmise aastaga võrreldes 9 protsenti. Baltimaade autoturu kasvupotentsiaal on suurem Lätis ja Leedus, kus automüügi kasv peale majanduskriisi aegset perioodi on olnud mõnevõrra aeglasem kui Eestis.

Ettevõttes töötas eelmisel majandusaastal keskmiselt 41 inimest, kelle palgakulu oli 1,6 miljonit eurot, aasta varem oli töötajadi 40 ja palgakulu 1,5 miljonit eurot.

Toyota Batlc kuulub Jaapani Toyota Motor Corporationile.