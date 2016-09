Järgmine ettevõte ELi sihikul: McDonaldsit ähvardab sadadesse miljonitesse ulatuv nõue

Euroopa Komisjon on algatanud uurimise McDonaldsi suhtes, sest firma pole seni pidanud maksma ettevõtte tulumaksu ei USAs ega ka Luksemburgis tulult, mida teenisid McDonaldsi frantsiisi kuuluvad restoranid üle terve Euroopa. Nii McDonalds kui ka Luksemburg eitavad igasuguseid rikkumisi.

Financial Timesi andmetel selgub Euroopa Komisjoni uurimisest, et kiirtoidukett McDonalds on maksnud pärast 2009. aastal Luksemburgis asunud Euroopa peakorteri reorganiseerimist makse kõigest 1,49-protsendise määra alusel. Samal ajal on ettevõtte kasum olnud 1,8 miljardit dollarit (1,6 miljardit eurot).

Kui McDonaldsile rakendada Luksemburgis kehtivat maksumäära 29,2 protsenti, võlgneks kiirtoidukett hertsogiriigile 500 miljonit dollarit (448 miljonit eurot).

Euroopa Komisjon esitas augusti lõpus USA tehnoloogiahiiule Apple 13 miljardi euro suuruse nõude Iirimaal tasumata jäänud maksude eest. Apple on rikkumist eitanud, Iirimaa valitsus plaanib aga komisjoni kohtusse anda. Ka USA võimud on Euroopa Liitu (EL) otsuse eest kritiseerinud.

Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager pole McDonaldsi kohta veel oma otsust teinud. Allikate väitel on aga McDonaldsi järel järjekorras teine suurkorporatsioon: internetikaubandusega tegelev Amazon, keda ähvardab samuti suur maksunõue.