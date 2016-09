Ameeriklased survestavad ELi Apple’i trahvimisest loobuma

Business Roundtable’i nimelise tegevjuhtide ühenduse president John Engler saatis eelmise nädala reedel kirja ELi juhtidele, milles kutsus liikmesriikide valitsusi üles tühistama USA tehnoloogiahiiule Apple määratud 13 miljardi eurone trahv. Euroopa Komisjoni mõne nädala taguse otsuse järgi kohustub Apple maksma trahvi Iirimaal tasumata jäänud maksude eest, mida komisjon näeb ebaseadusliku riigiabina.

«Kõigi riikide, kes austavad õigusriikluse põhimõtet, huvides on see, et see otsus ei jääks kehtima,» seisab kirjas. Organisatsiooni hinnangul väheneksid komisjoni otsuse tagajärjel tuntavalt ELi tehtavad investeeringud, mis oleks «enda tekitatud haav ELile ja selle kodanikele».

Business Roundtable’i näol on nende endi väitel tegemist ühendusega, millesse kuuluvate firmade aastakäive on 7 triljonit dollarit (6,3 triljonit eurot) ning kes investeerivad igal aastal ELi miljardeid eurosid. Organisatsiooni liikmed on näiteks AT&T, Bank of America, Boeing, Exxon, MasterCard ning Shell.

Kiri on adresseeritud kõigile ELi liikmesriikide valitsusjuhtidele ja riigipeadele (igaühele eraldi kirjana – toim) ning Saksamaa rahandusministrile Wolfgang Schäublele. Samuti on kirja saajate hulgas Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager ning USA välisminister John Kerry.

Samas ei saa ELi liikmesriigid komisjoni Apple’i otsust tühistada. See õigus on üksnes ELi kohtul.

Kirja saab lugeda siit.