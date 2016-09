Tähtaeg läheneb, kuid napilt pool avalikust sektorist on e-arvetele üle läinud

Masintöödeldavatele arvetele ehk e-arvetele üleminekul võttis rahandusministeerium valitsuse tegevusprogrammi alusel eesmärgiks teha era- ja avaliku sektori vaheline e-arvetega arveldamine kohustuslikuks 2016. aasta lõpuks, vahend ERR.

«Kahjuks näeme igakuiselt koostatavast raportist, et avalikus sektoris ei ole ülemineku tempo olnud selline, nagu rahandusministeerium projekti algul sihiks seadis, et 50 protsenti asutustest on valmis e-arveid vastu võtma 2016. aasta veebruariks,» märgib ministeerium kirjas omavalitsustele.

Tegelikult saavutati 50 protsendi tase alles tänavu juunis ning praeguseks on e-arvetele läinud üle 52 protsenti avalikust sektorist.

«Sellest tulenevalt tekib surve majandustarkvarade teenusepakkujatele ja e-arvete operaatoritele, mis omakorda võib kergitada hinda,» hoiatas ministeerium.