Starman Grupp omandas Leedu telekomioperaatori TPG

Investeerimisfirma East Capital Explorer plaanib telekomifirma Starman müüa siiski USA erakapitalifirmale Providence Equity, ehkki väikeaktsionäri Indrek Kuivalliku ettevõte Polaris Invest on andnud teada, et kasutab väikeaktsionäri eelisostuõigust.

Kuigi Starmani üks asutaja ja omanik Indrek Kuivallik teatas mais, et ostab ära Starmani enamusosaluse, on suurtehing toppama jäänud. Võib juhtuda, et tehingut ei toimugi.

Starmani sihtiv väikeaktsionär on laia haardega

Märtsis sai teatavaks, et telekommunikatsiooniettevõtet Starman tahavad ära osta ameeriklased. Ent nüüd on selgunud, et väikeaktsionäri eelisostuõigust kavatseb kasutada hoopis Indrek Kuivallik, kes on üks ettevõtte asutajaist.