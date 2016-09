Apple’i aktsial oli viie aasta parim nädal

Teisipäeval, mil USA aktsiaturud kukkusid 1,4 protsenti, oli Apple ainus juhtivaktsia, mille hind kerkis.

Apple’i aktsiaralli oli kontrastis üle-eelmise viimastel päevadele, pärast uue telefoni, iPhone 7 tutvustamist, mis viis aktsiahinna langusele. Turud olid veidi pettunud, sest mõned spetsialistid väitsid, et uuel versioonil on varasematega võrreldes vaid üksikud paremad omadused nagu aku kestvus ja veekindlus.

Samas ettetellimise tulemused näitasid, et iPhone on endiselt populaarne telefon ja kliendid on Apple’le truud. Ettevõtte teatel müüdi mõned mudelid ära ettetellimisel juba enne kui telefon reedel müüki tuli.

Telefonioperaatorid T-Mobile US ja Spritnt teatasid, et iPhone 7 müük on tugev ehkki konkreetseid numbreid ära ei toodud.

«See näitab, et kasutajate baas on lojaalne ning soovib uuendada mudelit kas siis kui uus tuleb välja või siis, kui nende vana üles ütleb,» ütles ajalehele The Wall Street Journal investeerimisfirma Alliance Bernster USA kasvuaktsiate investeeringute juht Jim Tierney.