Enesealalhoiuinstinkt sunnib euroliitu suunama enam investeeringuid Aafrikasse

Katainen: jagamismajandus peab maksma makse nagu kõik

Kuigi Euroopa Komisjoni Jean-Claude Junckeri investeerimisplaani suursaadikuna tuntud Jyrki Kataineni sõnul Euroopa majanduskasv üleöö ei kiirene, on ta lootusrikas, et see juhtub varem või hiljem. Oluline roll on nii idufirmadele antavatel laenudel, Hiina investeeringutel Euroopasse kui ka jagamismajandusel. Katainen andis Postimehele intervjuu möödunud nädalal Brüsselis toimunud majandusfoorumil.