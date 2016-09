Kohus mõistis lambakasvataja süüdi PRIA-lt rahade välja petmises

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles, et PRIA esitas kuriteoteate Lääne politseiprefektuurile OÜ Liivalammas ja mitme teise ettevõtte kohta oktoobris 2013, vahendab Saarte Hääl.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Annely Erm ütles, et politsei uurib jätkuvalt, kas ettevõtete tegevuses võis midagi kriminaalset olla. Maris Sarv-Kaasik täpsustas, et kriminaaluurimine ei puuduta vaid Liivalammast ja kohtuotsuses kirjeldatud episoode, vaid mitut seotud ettevõtet, taotlust ja võimalikku skeemi: «Sisu on üsna mahukas.»

Liivalammas OÜ juhatuse liige Annika Väli ise ei soovinud kohtuotsust ega politseiuurimist kommenteerida, vaid lasi vastata oma juriidilisel esindajal Helen Batistal, kes ütles, et Liivalammas OÜ on vaidlusaluse investeeringu teostanud ja selle eest täielikult tasunud - seda tõendavat ka PRIAle esitatud dokumendid - ja plaanib ringkonnakohtu otsuse riigikohtus vaidlustada.

