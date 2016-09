Saaremaa ettevõtjad tahavad lennugraafikus muudatusi

Saaremaa ettevõtjate liidu juhatuse esimees Villu Vats-feld viitab pöördumises, et suvel kehtima hakanud graafik, mille järgi jõuab lennuk Kuressaarest Tallinna kell 10.15, sisuliselt välistab tööalased kohtumised ja tegevuse enne kella 11, vahendab Saarte Hääl.

«Ärikohtumised, töökoosolekud, seminarid ja koolitused algavad Tallinnas üldjuhul varem, mistõttu lennuki kui transpordivahendi kasutamine ei ole paljudes olukordades mõeldav,» selgitab Vats-feld.

Et lennuühenduse oluline sihtgrupp on just ettevõtlusega seotud lendajad, paluvad ettevõtjad võimalusel muuta graafikut selliselt, et lennuk jõuaks Tallinna kell 9.30, mis võimaldaks tööaja paremat kasutamist nii Saaremaale kui ka Tallinna saabujatel.

Ka juhtisid Saaremaa ettevõtjad tähelepanu sellele, et siiani on üleval ASi Avies, kes kuni aprillini teenindas mandri ja saarte vahelist lennuühendust, koduleht ja see tekitab väliskülalistes väga palju segadust, kuigi pileteid seal otseselt broneerida ei saa.

