Sester: pensioni teine sammas on garantii inimeste kindlustundele tulevikus

«Ma arvan, et pensioni teine sammas on selge garantii Eesti inimestele ja kindlustunde tekitaja tulevikuks, selleks ajaks kui inimene pensionile jääb. Pigem peame tegema tööd selle nimel, et teise sambasse investeeringute puhul anda inimestele suuremat valikut fondide hulgast ja teiselt poolt stimuleerida uute fondide tulekut Eesti turule,» vastas Sester Postimehe küsimsele kuidas ta suhtub Margus Tsahkna seisukohale, et kui tootlused paremaks ei lähe, siis tuleks kaaluda riigipoolsete sissemaksete lõpetamist.

«Igal ministril on arvamused ja nägemused mingitest positsioonidest. Täna peaksime mõtlema, kuidas suurendada konkurentsi,» lisas Sester.

Margus Tsahkna ütles kolmapäeval pensionireformi kava tutvustades muuhulgas, et peame vaatama järgmiste aastate jooksul, mis teise samba fondidega saama hakkab. «Kui tootlust ei hakka tekkima, kui konkurents ei too kaasa tegelikult tootluse tõusu, siis mina ei näe erilist mõtet panustada teise sambasse, eriti maksumaksja raha. Pigem tuleks sajad miljonid eurod suunata sinna, kust tuleb tootlikkuse tõus, sinna, kust tulevad demograafilised lahendused, Eesti majandusse, Eesti teadusesse ja Eesti perepoliitikasse,» sõnas Tsahkna.