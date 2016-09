Majanduskasv aeglustub, aga muidu on kõik hästi

Eile avalikustatud majandusprognoosis alandas rahandusministeerium küll majanduskasvu prognoosi juba kaheksandat korda järjest, ent muidu on minister Sven Sesteri sõnul kõik hästi. Palgad kasvavad, hinnatõus taastub, eelarve on vähemalt struktuurses tasakaalus, maksukoormus kahaneb. Ühesõnaga, selle aasta eelarve on oodatust paremas seisus.