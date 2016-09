Välisminister Ligi suurärimehele: muidugi on äris kinni jooksnud pähkliajul mõnus riiki sõimata

Eilses intervjuus Äripäevale ütles Alexela Groupi omanik Heiti Hääl, et on sunnitud transiidimahtude kiire vähenemise tõttu Moskvast uusi kliente otsima, sest tema ettevõte kaotab aastas 50 miljonit eurot. Hääle hinnangul on kogu Eesti transiidisektor silmitsi sadadesse miljonitesse ulatuva kahjuga.

Muuhulgas ütles Hääl lehele, et «poliitikute pähkliaju ei mõista, et transiidi hääbumisega kaotame 500 miljonit aastas». Sellele väljaütlemisele otsustas sotsiaalmeedias vastata välisminister Jürgen Ligi.

«Ta (riik – toim) saab ehitada keskkonda, aga mitte äri. Aga muidugi on äris kinni jooksnud pähkliajudel mõnus sõimata riiki isegi siis, kui probleemi taga on otseselt teine majandusse sekkunud riik,» kirjutas minister ühe teise ärimehe kontol kommentaariks.

Alles eile ütles Ligi Postimehele antud intervjuus, et kuna tema diplomaatiliste võimete kohta on vahel nalja visatud, siis peab ta tõestama, et tal ei ole neid probleeme, mida tal arvatakse olevat.