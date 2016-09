Soome langetas ka majanduse kasvuprognoosi

Kuigi Soome majandus on oma langusseisundist vaikselt ülespoole hakanud rühkima, ei saa ka põhjanaabrid kiidelda eriliselt suure majanduskasvuga, vahendab Yle. Soome rahandusministeeriumi eile avaldatud majandusprognoosi kohaselt kasvab Soome SKP aasta lõpuks vaid 1,1 protsenti.

Ka ei ole väga märke, et majanduskasv Soomes võiks lähitulevikus kuidagi kiirema tempo üles võtta. Nimelt märkis rahandusminister sügisese majandusprognoosi tutvustamisel, et ka järgmistel aastatel peaks Soome majanduskasv jääma ühe protsendi juurde. Ametnikud hindavad, et järgmistel aastatel ületab Soome SKP kasv vaid kolme protsendi võrra 2008. aasta taseme.

Kuivõrd ekspordinumbrid ei võtta ka põhjanaabri juures jätkuvalt jalgu alla, on valdavaks majanduskasvu tagant tõukavaks jõuks sisetarbimine. Sellele võivad aga peagi üsna olulise hoobi anda plaanitud maksutõusud, hinnatõus ja kasvav inflatsioon koos seisma jäänud palgakasvuga.

Kuigi valitsus tutvustas alles hiljuti oma järgmise aasta eelarvet, mille mahuks on 55,2 miljardit eurot, on hetkel kate olemas vaid 49,7 miljardile, mistähendab, et Soome järgmise aasta eelarve on hetkeseisuga 5,5 miljardi suuruses puudujäägis.

Sellele lisanduvad veel ka avaliku sektori finantseeringute vähesus ning ka riigi võlakoorem, mille suuruseks hinnatakse 2017. aasta lõpuks 111 miljardit eurot.